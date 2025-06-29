«Этот матч вдохновил меня». Фонсека — о грандиозном финале «Ролан Гаррос» — 2025

57-я ракетка мира 18-летний бразилец Жоао Фонсека рассказал, что на него произвёл впечатление финал «Ролан Гаррос» — 2025, где встречались лидер рейтинга итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

«Этот матч вдохновил меня. Синнер и Алькарас — два лучших игрока прямо сейчас. Алькарас сделал что-то невероятное в ментальном плане. Синнер показал великолепный теннис. Я многому научился из этой игры», — сказал Фонсека на пресс-конференции.

Финальный матч «Ролан Гаррос» завершился со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) в пользу Алькараса. Поединок стал самым продолжительным (5 часов 29 минут) в истории грунтового ТБШ.