«Это страшный матч». Фриц — о предстоящей встрече с Мпетчи Перрикаром на Уимблдоне

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о предстоящем матче первого круга с французом Джованни Мпетчи Перрикаром (36-й в рейтинге) на Уимблдоне-2025.

«С ним не так-то просто, знаете ли, потенциально всё может свестись к паре очков, паре ударов. Это страшный матч, потому что, знаете ли, некоторые вещи выходят из-под вашего контроля больше, чем, возможно, в другом матче. Но исторически сложилось так, что я чувствую, что неплохо справляюсь с крупными подающими, и сам я чувствую, что неплохо держу свою подачу. Собираюсь выйти и выполнить свою работу», — приводит слова Фрица Tennis Head.