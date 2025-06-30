«Это страшный матч». Фриц — о предстоящей встрече с Мпетчи Перрикаром на Уимблдоне
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о предстоящем матче первого круга с французом Джованни Мпетчи Перрикаром (36-й в рейтинге) на Уимблдоне-2025.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 18:00 МСК
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
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Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
«С ним не так-то просто, знаете ли, потенциально всё может свестись к паре очков, паре ударов. Это страшный матч, потому что, знаете ли, некоторые вещи выходят из-под вашего контроля больше, чем, возможно, в другом матче. Но исторически сложилось так, что я чувствую, что неплохо справляюсь с крупными подающими, и сам я чувствую, что неплохо держу свою подачу. Собираюсь выйти и выполнить свою работу», — приводит слова Фрица Tennis Head.
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