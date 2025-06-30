«Сказал сыну не здороваться с ним». Фоньини — о встрече с Алькарасом на Уимблдоне-2025

Бывшая девятая ракетка итальянский теннисист Фабио Фоньини (117-й в рейтинге ATP) высказался о предстоящем матче с пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема» второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в первом круге Уимблдона-2025.

«Мой сын позвонил мне и сказал, что хочет прийти посмотреть игру. Я сказал ему не здороваться с Алькарасом, потому что он мой соперник. Сын рассердился на мои слова», — сказал Фоньини на пресс-конференции.

Основная стадия Уимблдона пройдёт с 30 июня по 13 июля в Лондоне. За всю историю россиянам только один раз удавалось победить в одиночном разряде. В 2004 году 17-летняя Мария Шарапова в финале Уимблдона обыграла американку Серену Уильямс. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.