«Сказал сыну не здороваться с ним». Фоньини — о встрече с Алькарасом на Уимблдоне-2025
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Бывшая девятая ракетка итальянский теннисист Фабио Фоньини (117-й в рейтинге ATP) высказался о предстоящем матче с пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема» второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в первом круге Уимблдона-2025.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:30 МСК
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Не начался
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Мой сын позвонил мне и сказал, что хочет прийти посмотреть игру. Я сказал ему не здороваться с Алькарасом, потому что он мой соперник. Сын рассердился на мои слова», — сказал Фоньини на пресс-конференции.
Основная стадия Уимблдона пройдёт с 30 июня по 13 июля в Лондоне. За всю историю россиянам только один раз удавалось победить в одиночном разряде. В 2004 году 17-летняя Мария Шарапова в финале Уимблдона обыграла американку Серену Уильямс. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.
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