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Рублёв — о тренере Висенте: мы полностью честны друг перед другом

Рублёв — о тренере Висенте: мы полностью честны друг перед другом
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14-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв рассказал о своих взаимоотношениях с испанским тренером Фернандо Висенте. Игрок и тренер сотрудничают с 2016 года.

«Мы полностью честны друг перед другом. Ему не нужно ничего скрывать. Как только тренер и игрок полностью чисты друг с другом, всё становится идеально», — сказал Рублёв в документальном фильме Breaking Back.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) выпустила документальный фильм Breaking Back («Путь назад» или «Обратный брейк») о 14-й ракетке мира российском теннисисте Андрее Рублёве. В фильме можно увидеть кадры из детства Андрея, его первые шаги в теннисе.

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