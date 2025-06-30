Рублёв — о тренере Висенте: мы полностью честны друг перед другом

14-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв рассказал о своих взаимоотношениях с испанским тренером Фернандо Висенте. Игрок и тренер сотрудничают с 2016 года.

«Мы полностью честны друг перед другом. Ему не нужно ничего скрывать. Как только тренер и игрок полностью чисты друг с другом, всё становится идеально», — сказал Рублёв в документальном фильме Breaking Back.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) выпустила документальный фильм Breaking Back («Путь назад» или «Обратный брейк») о 14-й ракетке мира российском теннисисте Андрее Рублёве. В фильме можно увидеть кадры из детства Андрея, его первые шаги в теннисе.