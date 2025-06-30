Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я проигрывала людям, которые в итоге выходили в финал». Киз — о результатах на Уимблдоне

«Я проигрывала людям, которые в итоге выходили в финал». Киз — о результатах на Уимблдоне
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Australian Open — 2025, шестая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз высказалась о своих результатах на Уимблдоне.

«У меня было несколько действительно хороших выступлений на Уимблдоне, и, очевидно, я проигрывала людям, которые в итоге выходили в финал, и это тоже действительно жёсткое покрытие, но я также думаю, что на самом деле нет такого: «Ты должна была выступить лучше». На самом деле этого не существует. У тебя есть возможности, и ты ставишь себя на эти позиции, и иногда ты можешь победить. Иногда ты проигрываешь», — приводит слова Киз The Tennis Gazette.

Лучшим результатом Мэдисон Киз на Уимблдоне является 1/4 финала в 2015 и 2023 годах. В прошлом сезоне американка дошла до четвёртого круга, уступив Жасмин Паолини.

Материалы по теме
«Это страшный матч». Фриц — о предстоящей встрече с Мпетчи Перрикаром на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android