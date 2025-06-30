«Я проигрывала людям, которые в итоге выходили в финал». Киз — о результатах на Уимблдоне

Чемпионка Australian Open — 2025, шестая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз высказалась о своих результатах на Уимблдоне.

«У меня было несколько действительно хороших выступлений на Уимблдоне, и, очевидно, я проигрывала людям, которые в итоге выходили в финал, и это тоже действительно жёсткое покрытие, но я также думаю, что на самом деле нет такого: «Ты должна была выступить лучше». На самом деле этого не существует. У тебя есть возможности, и ты ставишь себя на эти позиции, и иногда ты можешь победить. Иногда ты проигрываешь», — приводит слова Киз The Tennis Gazette.

Лучшим результатом Мэдисон Киз на Уимблдоне является 1/4 финала в 2015 и 2023 годах. В прошлом сезоне американка дошла до четвёртого круга, уступив Жасмин Паолини.