«У нас всегда были хорошие отношения». Бадоса — о будущем матче с Бултер на Уимблдоне

Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о взаимоотношениях с представительницей Великобритании Кэти Бултер (41-я в рейтинге) перед их матчем первого круга на Уимблдоне.

«Мы знаем друг друга с юниорских лет. Она всегда была очень, очень талантливым игроком. Думаю, что она очень опасная, особенно когда играет в важных матчах. Она любит такие матчи. Очень агрессивна, и я думаю, что на траве играет очень хорошо. Возможно, именно там она играет лучше всего. Так что да, я ожидаю очень сложного матча, но как человека я её очень уважаю.

Она очень милая девушка, и у нас всегда были очень хорошие отношения. Когда я получила травму в первый раз, она написала мне, подошла, чтобы спросить, как я с этим справляюсь, и рассказала, что у неё это было несколько лет назад и для неё это был очень тяжёлый и долгий процесс. Но сейчас она полностью излечилась. Так что да, она постоянно спрашивает, как моя спина. Это очень мило с её стороны», — приводит слова Бадосы Tennis Head.