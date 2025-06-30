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«У нас всегда были хорошие отношения». Бадоса — о будущем матче с Бултер на Уимблдоне

«У нас всегда были хорошие отношения». Бадоса — о будущем матче с Бултер на Уимблдоне
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Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о взаимоотношениях с представительницей Великобритании Кэти Бултер (41-я в рейтинге) перед их матчем первого круга на Уимблдоне.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 17:30 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Не начался
1 2 3
         
         
Кэти Бултер
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер

«Мы знаем друг друга с юниорских лет. Она всегда была очень, очень талантливым игроком. Думаю, что она очень опасная, особенно когда играет в важных матчах. Она любит такие матчи. Очень агрессивна, и я думаю, что на траве играет очень хорошо. Возможно, именно там она играет лучше всего. Так что да, я ожидаю очень сложного матча, но как человека я её очень уважаю.

Она очень милая девушка, и у нас всегда были очень хорошие отношения. Когда я получила травму в первый раз, она написала мне, подошла, чтобы спросить, как я с этим справляюсь, и рассказала, что у неё это было несколько лет назад и для неё это был очень тяжёлый и долгий процесс. Но сейчас она полностью излечилась. Так что да, она постоянно спрашивает, как моя спина. Это очень мило с её стороны», — приводит слова Бадосы Tennis Head.

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