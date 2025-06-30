«Я уверен в себе». Фонсека оценил готовность к Уимблдону-2025

57-я ракетка мира 18-летний бразилец Жоао Фонсека рассказал о своей готовности к Уимблдону-2025. Теннисист одержал лишь одну победу на травяном покрытии в своей карьере.

«Трава сильно отличается от других покрытий. Я всё больше и больше набираюсь опыта. Я должен сосредоточиться на своей игре, воспользоваться возможностями. Чувствую себя хорошо. Мои ожидания высоки. Было не так много времени, чтобы адаптироваться, но психологически и физически я в порядке. Хочу наслаждаться игрой. Я уверен в себе. Ожидаю, что получу удовольствие здесь», — сказал Фонсека на пресс-конференции.

Напомним, основная часть Уимблдона-2025 пройдёт с 30 июня по 13 июля в Лондоне. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.