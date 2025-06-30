Уимблдон-2025, мужчины: расписание матчей 30 июня

Сегодня, 30 июня, в Лондоне (Великобритания) начнётся Уимблдон-2025. На травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета будут сыграны матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных встреч дня.

Теннис. Уимблдон — 2025. Мужчины. Первый круг, 30 июня (время московское):

13:00. Эльмер Мёллер (Дания) — Франсис Тиафо (США, 12);

13:00. Бенжамен Бонзи (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 9);

13:00. Иржи Легечка (Чехия, 23) — Уго Дельен (Боливия);

13:00. Адриан Маннарино (Франция, Q) — Кристофер О'Коннелл (Австралия);

14:30. Хольгер Руне (Дания, 8) — Николас Харри (Чили, Q);

14:30. Алексей Попырин (Австралия, 20) — Артур Фери (Великобритания, WC);

14:30. Кэмерон Норри (Великобритания) — Роберто Баутиста-Агут (Испания);

15:00. Франсиско Серундоло (Аргентина, 16) — Нуну Боржеш (Португалия);

15:00. Валентин Руае (Франция, Q) — Стефанос Циципас (Греция, 24);

15:00. Лучано Дардери (Италия) — Роман Сафиуллин (Россия);

15:30. Фабио Фоньини (Италия) — Карлос Алькарас (Испания, 2);

16:00. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25) — Джеймс Дакворт (Австралия);

16:30. Маттео Берреттини (Италия, 32) — Камиль Майхшак (Польша);

16:30. Маккензи Макдональд (США) — Карен Хачанов (Россия, 17);

16:30. Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Жоао Фонсека (Бразилия);

16:30. Андрей Рублёв (Россия, 14) — Ласло Джере (Сербия);

18:00. Тейлор Фриц (США, 5) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция);

18:00. Брендон Холт (США) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания);

18:00. Дженсон Бруксби (США) — Таллон Грикспор (Нидерланды);

19:00. Артур Риндеркнеш (Франция) — Александр Зверев (Германия, 3).