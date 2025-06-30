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Уимблдон-2025, женщины: расписание игрового дня 30 июня

Уимблдон-2025, женщины: расписание игрового дня 30 июня
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Сегодня, 30 июня, на травяных кортах Лондона (Великобритания) стартует Уимблдон-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее интересных матчей первого игрового дня соревнований в женском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Женщины, первый круг. Частичное расписание 30 июня (время — мск):

  • 13:00. Анна Бондарь (Венгрия) — Элина Свитолина (Украина)
  • 13:00. Сонай Картал (Великобритания) — Елена Остапенко (Латвия)
  • 13:00. Виктория Томова (Болгария) — Онс Жабер (Тунис)
  • 15:00. Арина Соболенко — Карсон Брэнстин (Канада)
  • 15:00. Варвара Грачёва (Франция) — Александра Саснович (Беларусь)
  • 15:00. Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Мэдисон Киз (США)
  • 15:00. Диана Шнайдер (Россия) — Моюка Утидзима (Япония)
  • 16:30. Камилла Рахимова (Россия) — Аои Ито (Япония)
  • 16:30. Жасмин Паолини (Италия) — Анастасия Севастова (Латвия)
  • 17:30. Паула Бадоса (Испания) — Кэти Бултер (Великобритания)
  • 18:00. Анастасия Павлюченкова (Россия) — Айла Томлянович (Австралия)
  • 18:30. Эмма Радукану (Великобритания) — Мингэ Сюй (Великобритания)
  • 18:30. Наоми Осака (Япония) — Талия Гибсон (Австралия)
  • 18:30. Катержина Синякова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай)
  • 18:30. Юлия Путинцева (Казахстан) — Аманда Анисимова (США)
Календарь женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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