Уимблдон-2025, женщины: расписание игрового дня 30 июня

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Сегодня, 30 июня, на травяных кортах Лондона (Великобритания) стартует Уимблдон-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее интересных матчей первого игрового дня соревнований в женском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Женщины, первый круг. Частичное расписание 30 июня (время — мск):