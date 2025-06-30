Мирра Андреева сохранила позицию в обновлённом рейтинге WTA, Ига Швёнтек вернулась в топ-5

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде. Лидирует белоруска Арина Соболенко, второй идёт Кори Гауфф из США. Тройку лучших замыкает ещё одна американка — Джессика Пегула. Полька Ига Швёнтек поднялась на четыре позиции и стала четвёртой ракеткой мира. Лучшей теннисисткой России по-прежнему остаётся Мирра Андреева (7).
Рейтинг WTA от 30 июня
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 11 640 очков
2 (2). Кори Гауфф (США) — 7899
3 (3). Джессика Пегула (США) — 6483
4 (8). Ига Швёнтек (Польша) — 4943
5 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4806
6 (5). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4803
7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4743
8 (6). Мэдисон Киз (США) — 4484
9 (9). Паула Бадоса (Испания) — 3684
10 (10). Эмма Наварро (США) — 3610
15 (12). Диана Шнайдер (Россия) — 2776
17 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2426
19 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2276
39 (40). Анна Калинская (Россия) — 1342
44 (44). Анастасия Потапова (Россия) — 1261
46 (43). Вероника Кудерметова (Россия) — 1248
50 (53). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1149
64 (63). Полина Кудерметова (Россия) — 998
78 (69). Анна Блинкова (Россия) — 853
80 (87). Камилла Рахимова (Россия) — 831
95 (94). Анастасия Захарова (Россия) — 739