Мирра Андреева сохранила позицию в обновлённом рейтинге WTA, Ига Швёнтек вернулась в топ-5

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде. Лидирует белоруска Арина Соболенко, второй идёт Кори Гауфф из США. Тройку лучших замыкает ещё одна американка — Джессика Пегула. Полька Ига Швёнтек поднялась на четыре позиции и стала четвёртой ракеткой мира. Лучшей теннисисткой России по-прежнему остаётся Мирра Андреева (7).

Рейтинг WTA от 30 июня

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 11 640 очков

2 (2). Кори Гауфф (США) — 7899

3 (3). Джессика Пегула (США) — 6483

4 (8). Ига Швёнтек (Польша) — 4943

5 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4806

6 (5). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4803

7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4743

8 (6). Мэдисон Киз (США) — 4484

9 (9). Паула Бадоса (Испания) — 3684

10 (10). Эмма Наварро (США) — 3610

15 (12). Диана Шнайдер (Россия) — 2776

17 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2426

19 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2276

39 (40). Анна Калинская (Россия) — 1342

44 (44). Анастасия Потапова (Россия) — 1261

46 (43). Вероника Кудерметова (Россия) — 1248

50 (53). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1149

64 (63). Полина Кудерметова (Россия) — 998

78 (69). Анна Блинкова (Россия) — 853

80 (87). Камилла Рахимова (Россия) — 831

95 (94). Анастасия Захарова (Россия) — 739