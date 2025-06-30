Фоньини — Алькарас: где смотреть, во сколько начало матча первого круга Уимблдона-2025

Сегодня, 30 июня, в Лондоне (Великобритания) пройдёт стартовый игровой день Уимблдона-2025. В первом круге турнира испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас встретится с представителем Италии Фабио Фоньини (130-я строчка рейтинга АТР).

Матч начнётся не ранее 15:30 мск. В России официальных трансляций престижного турнира нет.

Предыдущие две личные встречи теннисистов закончились победами Алькараса.

Напомним, действующим победителем Уимблдона как раз является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл сербского теннисиста шестую ракетку мира Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).