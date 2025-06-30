Даниил Медведев остался девятым в рейтинге ATP, Андрей Рублёв — 14-й

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) обновила рейтинг в одиночном разряде. Российские теннисисты Даниил Медведев (9) и Андрей Рублёв (14) сохранили позиции относительно предыдущей публикации рейтинга. Карен Хачанов потерял одну строчку и стал 20-м.

Лидером является итальянец Янник Синнер. Второе место занимает испанец Карлос Алькарас, тройку лучших замыкает немец Александр Зверев.

Рейтинг ATP от 30 июня

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 430 очков

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9300

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6500

4 (4). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4650

5 (5). Тейлор Фриц (США) — 4635

6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4630

7 (7). Лоренцо Музетти (Италия) — 4140

8 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3530

9 (9). Даниил Медведев (Россия) — 3420

10 (10). Бен Шелтон (США) — 3130

14 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 2920

20 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2240

75 (75). Роман Сафиуллин (Россия) — 831