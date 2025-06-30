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Даниил Медведев остался девятым в рейтинге ATP, Андрей Рублёв — 14-й

Даниил Медведев остался девятым в рейтинге ATP, Андрей Рублёв — 14-й
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) обновила рейтинг в одиночном разряде. Российские теннисисты Даниил Медведев (9) и Андрей Рублёв (14) сохранили позиции относительно предыдущей публикации рейтинга. Карен Хачанов потерял одну строчку и стал 20-м.

Лидером является итальянец Янник Синнер. Второе место занимает испанец Карлос Алькарас, тройку лучших замыкает немец Александр Зверев.

Рейтинг ATP от 30 июня

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 430 очков
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9300
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6500
4 (4). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4650
5 (5). Тейлор Фриц (США) — 4635
6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4630
7 (7). Лоренцо Музетти (Италия) — 4140
8 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3530
9 (9). Даниил Медведев (Россия) — 3420
10 (10). Бен Шелтон (США) — 3130

14 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 2920
20 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2240
75 (75). Роман Сафиуллин (Россия) — 831

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