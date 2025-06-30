Соболенко — Брэнстин: где смотреть, во сколько начало матча первого круга Уимблдона-2025

Сегодня, 30 июня, на травяных кортах Лондона (Великобритания) стартует Уимблдон-2025. В рамках первого игрового дня первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с представительницей Канады Карсон Брэнстин, занимающей 194-ю строчку рейтинга WTA.

Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.