Андрей Рублёв — Ласло Джере: где смотреть, во сколько начало матча первого круга Уимблдона

Сегодня, 30 июня, в Лондоне (Великобритания) начнётся Уимблдон-2025. В первом круге турнира российский теннисист 14-я ракетка мира Андрей Рублёв встретится с соперником из Сербии Ласло Джере (62-я строчка рейтинга АТР).

Матч начнётся не ранее 16:30 по московскому времени. В России официальных трансляций престижного турнира нет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Андреем Рублёвым и Ласло Джере.

Напомним, действующим победителем Уимблдона является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).