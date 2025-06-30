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Андрей Рублёв — Ласло Джере: где смотреть, во сколько начало матча первого круга Уимблдона

Андрей Рублёв — Ласло Джере: где смотреть, во сколько начало матча первого круга Уимблдона
Андрей Рублёв
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Сегодня, 30 июня, в Лондоне (Великобритания) начнётся Уимблдон-2025. В первом круге турнира российский теннисист 14-я ракетка мира Андрей Рублёв встретится с соперником из Сербии Ласло Джере (62-я строчка рейтинга АТР).

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 16:30 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Ласло Джере
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере

Матч начнётся не ранее 16:30 по московскому времени. В России официальных трансляций престижного турнира нет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Андреем Рублёвым и Ласло Джере.

Напомним, действующим победителем Уимблдона является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

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