Зверев — Риндеркнеш: где смотреть, во сколько начало матча первого круга Уимблдона-2025
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Сегодня, 30 июня, в Лондоне (Великобритания) начнётся Уимблдон-2025. В первом круге турнира немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев встретится с соперником из Франции Артуром Риндеркнешом (70-я строчка рейтинга АТР).
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 19:00 МСК
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Не начался
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Александр Зверев
А. Зверев
Матч начнётся не ранее 19:00 по московскому времени. В России официальных трансляций престижного турнира нет.
Это будет первая очная встреча между французом и немцем на турнирах под эгидой АТР.
Напомним, действующим победителем Уимблдона является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).
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