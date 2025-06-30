Зверев — Риндеркнеш: где смотреть, во сколько начало матча первого круга Уимблдона-2025

Сегодня, 30 июня, в Лондоне (Великобритания) начнётся Уимблдон-2025. В первом круге турнира немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев встретится с соперником из Франции Артуром Риндеркнешом (70-я строчка рейтинга АТР).

Матч начнётся не ранее 19:00 по московскому времени. В России официальных трансляций престижного турнира нет.

Это будет первая очная встреча между французом и немцем на турнирах под эгидой АТР.

Напомним, действующим победителем Уимблдона является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).