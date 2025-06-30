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Бенжамен Бонзи — Даниил Медведев: онлайн-трансляция матча 1-го круга Уимблдона — 2025 начнётся не ранее 13:00 мск

Бонзи — Медведев: онлайн-трансляция матча 1-го круга Уимблдона начнётся не ранее 13:00 мск
Даниил Медведев
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Сегодня, 30 июня, в Лондоне (Великобритания) начнётся Уимблдон-2025. В первом круге турнира российский теннисист девятая ракетка мира Даниил Медведев встретится с соперником из Франции Бенжаменом Бонзи (64-я строчка рейтинга АТР).

Матч начнётся не ранее 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Медведевым и Бонзи.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:00 МСК
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Не начался
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Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

До этого момента теннисисты встречались на турнирах под эгидой АТР только один раз. В первом круге Открытого чемпионата Франции — 2017 сильнее оказался француз, который обыграл россиянина. Медведев вынужден был сняться с турнира, уступая при счёте 7:5, 4:6, 1:6, 1:3.

Напомним, действующим победителем Уимблдона является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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