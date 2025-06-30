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Кто выиграет Уимблдон-2025 в женском одиночном разряде?

Кто выиграет Уимблдон-2025 в женском одиночном разряде?
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Сегодня, 30 июня, на травяных кортах Лондона (Великобритания) стартуют матчи Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде. В рамках первого игрового дня сыграют белорусская теннисистка Арина Соболенко, россиянка Диана Шнайдер, американка Мэдисон Киз, итальянка Жасмин Паолини и другие.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто выиграет Уимблдон-2025 среди женщин?»

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 пройдут с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является чешка Барбора Крейчикова. В прошлогоднем финале она обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:2, 2:6, 6:4.

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