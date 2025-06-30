Макдональд — Хачанов: онлайн-трансляция матча Уимблдона начнётся не ранее 16:30 мск

Сегодня, 30 июня, в Лондоне (Великобритания) начнётся Уимблдон-2025. В первом круге турнира российский теннисист 19-я ракетка мира Карен Хачанов встретится с соперником из Соединённых Штатов Америки Маккензи Макдональдом (90-я строчка рейтинга АТР).

Матч начнётся не ранее 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Макдональдом и Хачановым.

Счёт личных встреч между россиянином и американцем — 5-0 в пользу Хачанова.

Напомним, действующим победителем Уимблдона является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).