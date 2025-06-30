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Маккензи Макдональд — Карен Хачанов: онлайн-трансляция матча 1-го круга Уимблдона — 2025 начнётся не ранее 16:30 мск

Макдональд — Хачанов: онлайн-трансляция матча Уимблдона начнётся не ранее 16:30 мск
Карен Хачанов
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Сегодня, 30 июня, в Лондоне (Великобритания) начнётся Уимблдон-2025. В первом круге турнира российский теннисист 19-я ракетка мира Карен Хачанов встретится с соперником из Соединённых Штатов Америки Маккензи Макдональдом (90-я строчка рейтинга АТР).

Матч начнётся не ранее 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Макдональдом и Хачановым.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 16:30 МСК
Маккензи Макдональд
88
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Счёт личных встреч между россиянином и американцем — 5-0 в пользу Хачанова.

Напомним, действующим победителем Уимблдона является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

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Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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