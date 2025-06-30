Рублёв — Джере: онлайн-трансляция матча 1-го круга Уимблдона начнётся не ранее 16:30 мск
Поделиться
Сегодня, 30 июня, в Лондоне (Великобритания) начнётся Уимблдон-2025. В первом круге турнира российский теннисист 14-я ракетка мира Андрей Рублёв встретится с соперником из Сербии Ласло Джере (62-я строчка рейтинга АТР).
Матч начнётся не ранее 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между Рублёвым и Джере.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 16:30 МСК
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
60
Ласло Джере
Л. Джере
Счёт личных встреч — 4-0 в пользу россиянина. Отметим, это первый очный матч теннисистов на травяном покрытии.
Напомним, действующим победителем Уимблдона является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).
Материалы по теме
Комментарии
- 30 июня 2025
-
13:52
-
13:40
-
13:34
-
13:30
-
13:27
-
13:11
-
12:49
-
12:30
-
12:20
-
12:14
-
12:07
-
12:00
-
11:47
-
11:24
-
11:11
-
10:50
-
10:43
-
10:30
-
10:24
-
10:12
-
10:08
-
10:00
-
09:51
-
09:50
-
09:43
-
09:40
-
09:30
-
09:27
-
00:59
-
00:55
-
00:42
-
00:38
-
00:31
-
00:30
- 29 июня 2025
-
23:58