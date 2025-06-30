Рублёв — Джере: онлайн-трансляция матча 1-го круга Уимблдона начнётся не ранее 16:30 мск

Сегодня, 30 июня, в Лондоне (Великобритания) начнётся Уимблдон-2025. В первом круге турнира российский теннисист 14-я ракетка мира Андрей Рублёв встретится с соперником из Сербии Ласло Джере (62-я строчка рейтинга АТР).

Матч начнётся не ранее 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между Рублёвым и Джере.

Счёт личных встреч — 4-0 в пользу россиянина. Отметим, это первый очный матч теннисистов на травяном покрытии.

Напомним, действующим победителем Уимблдона является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).