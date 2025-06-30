Кто выиграет Уимблдон-2025 в мужском одиночном разряде?

Сегодня, 30 июня, в Лондоне (Великобритания) начнётся Уимблдон-2025. На травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета будут сыграны матчи первого круга.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос и предсказать имя победителя престижных соревнований.

Напомним, действующим победителем Уимблдона является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

В мужской сетке соревнований также выступят россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин. Все они проведут матчи первого круга в понедельник, 30 июня.