«Они слишком преувеличили». Гауфф — о реакции прессы после её перепалки с Соболенко

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вновь высказалась по поводу высказываний финалисток Открытого чемпионата Франции — 2025. Она отметила, что её заочный диалог с Ариной Соболенко был раздут журналистами.

«Я не хотела разжигать ещё больше ненависти. Я не из таких людей. Думаю, они слишком преувеличили, говорили много неприятных вещей, и мне не хотелось это подогревать. В большинстве случаев стараюсь руководствоваться здравым смыслом», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Напомним, в женском одиночном разряде победительницей стала американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.