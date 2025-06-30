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«Они слишком преувеличили». Гауфф — о реакции прессы после её перепалки с Соболенко

«Они слишком преувеличили». Гауфф — о реакции прессы после её перепалки с Соболенко
Кори Гауфф
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вновь высказалась по поводу высказываний финалисток Открытого чемпионата Франции — 2025. Она отметила, что её заочный диалог с Ариной Соболенко был раздут журналистами.

«Я не хотела разжигать ещё больше ненависти. Я не из таких людей. Думаю, они слишком преувеличили, говорили много неприятных вещей, и мне не хотелось это подогревать. В большинстве случаев стараюсь руководствоваться здравым смыслом», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Напомним, в женском одиночном разряде победительницей стала американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

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