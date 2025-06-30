Стефанос Циципас — о Горане Иванишевиче: он не запутывает меня. Он — не мой отец

Греческий теннисист 26-я ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о пользе, которую ему приносит сотрудничество со специалистом Гораном Иванишевичем.

«Я чётко понимал, что на данном этапе карьеры мне нужен тренер, который сам играл на высочайшем уровне и знает, какие мысли могут быть у меня в голове. Думал, будет трудно начать работу после стольких лет без потустороннего мнения в моей команде, но мы были предельно честны друг с другом. Я полностью открыт к критике, какой бы жёсткой она ни была. Хочу услышать всю правду, которую он может мне сказать, я открыт к изучению своей игры.

Горан никогда не врёт. С первого дня он говорил мне всё как есть, не приукрашивая. Я не хочу, чтобы рядом был кто-то, кто меня просто ублажает. Он не запутывает меня, даёт простую информацию и не перегружает, не выводит меня из себя. Он — не мой отец.

Мы с Гораном стремимся к большим результатам. Знаю, что я не идеален, но он помогает мне понять, почему долго ничего не получать и как это изменить. Мне стоило нанять его три-четыре года назад — чувствую, что зря потратил время, продолжая работать по тем же методикам. Я не развивался как игрок. Работа, которую мы ведём, скоро начнёт приносить плоды. У нас нет серьёзных ожиданий. Знаю, что он уважает меня, ценит и заботится о моём развитии — вижу это в его взгляде и в том, как он со мной разговаривает», — сказал Циципас на пресс-конференции.