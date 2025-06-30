Шнайдер — Утидзима: онлайн-трансляция матча первого круга Уимблдона-2025 — не ранее 15:00

Сегодня, 30 июня, на травяных кортах Лондона (Великобритания) стартует Уимблдон-2025. В рамках первого игрового дня 15-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер встретится с представительницей Японии Моюкой Утидзимой, занимающей 72-ю строчку рейтинга WTA. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию поединка Шнайдер — Утидзима.

Начало матча запланировано на 15:00 мск. Теннисистки ранее никогда не встречались в матчах на турнирах WTA.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.