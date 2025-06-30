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Шнайдер — Утидзима: онлайн-трансляция матча первого круга Уимблдона-2025 — не ранее 15:00

Шнайдер — Утидзима: онлайн-трансляция матча первого круга Уимблдона-2025 — не ранее 15:00
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Сегодня, 30 июня, на травяных кортах Лондона (Великобритания) стартует Уимблдон-2025. В рамках первого игрового дня 15-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер встретится с представительницей Японии Моюкой Утидзимой, занимающей 72-ю строчку рейтинга WTA. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию поединка Шнайдер — Утидзима.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:00 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Моюка Утидзима
Япония
Моюка Утидзима
М. Утидзима

Начало матча запланировано на 15:00 мск. Теннисистки ранее никогда не встречались в матчах на турнирах WTA.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

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