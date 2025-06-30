Стефанос Циципас рассказал о стрессе, который пережил за последние два года

Греческий теннисист 26-я ракетка мира Стефанос Циципас высказался по поводу проблем, которые испытал в последние годы. Он отметил, что на ухудшение его психологического состояния оказали влияние окружающие люди.

«Последние два года я испытывал много стресса, не был собой на корте. Сейчас я начинаю осознавать, насколько тяжёлым было моё психическое состояние. Мне нужно научиться лучше справляться с этим состоянием, сосредоточиться на себе и не отвлекаться. Мы много работаем с Гораном над тем, как восстановить уверенность в себе, использовать игровые шаблоны, которые мне подходят, и добавлять тактические вариации.

Жизнь теннисиста может быть весьма хаотичной, так как есть постоянные поездки по всему миру. Когда ты делаешь это несколько лет подряд, приходит момент выгорания, тебе становится скучно. Думаю, я был одним из тех, кто сыграл больше всего матчей и турниров за последние три-четыре года. Нужно искать баланс — в этой жизни нельзя получить всё.

Я не был в мире с собой, всё время за чем-то гнался, а в итоге ощущал, что всё это было напрасно. Когда тебя окружают люди, которые слишком многого требуют, и ты чувствуешь ответственность за них — это порождает внутренний стресс, который копится из недели в неделю. Уже некоторое время я работаю со спортивным психологом, пытаюсь найти решения, очистить разум с помощью глубоких разговоров с тем, кто может дать мне правильные инструменты для развития», — сказал Циципас на пресс-конференции.