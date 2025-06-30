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Андрей Рублёв рассказал, что люди дают ошибочную оценку его поведению со стороны

Андрей Рублёв рассказал, что люди дают ошибочную оценку его поведению со стороны
Андрей Рублёв
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Российский теннисист 14-я ракетка мира Андрей Рублёв сообщил, что люди дают неверную оценку его состоянию со стороны. Подобное замечание теннисисту сделала его команда.

«Иногда моя команда посмеивается надо мной. Говорят, люди иногда не понимают из-за того, что видят. Выглядит, будто ты суперслаб ментально. Но если бы они знали, что в твоей голове, что иногда происходит в твоей жизни, насколько ты безумен… и как у тебя со всем этим ещё получается выступать — они бы поняли, как ты ментально силён. Не слаб», — сказал Рублёв в документальном фильме АТР Breaking Back.

Сегодня, 30 июня, Андрей Рублёв первом круге Уимблдона-2025 сыграет с сербом Ласло Джере.

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