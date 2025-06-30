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Тони Надаль: не вижу никого, кто мог бы доставить неприятности Алькарасу на Уимблдоне-2025

Тони Надаль: не вижу никого, кто мог бы доставить неприятности Алькарасу на Уимблдоне-2025
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Испанский специалист Тони Надаль считает, что пятикратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас снова выиграет Уимблдон.

«В обычных условиях мало кто способен его огорчить. Я не вижу никого, кто мог бы доставить ему серьёзные неприятности, особенно учитывая, насколько он полон уверенности в себе.

Итальянец (Янник Синнер. — Прим. «Чемпионата») знает, что в решающий момент он не сумел успокоить нервы. Трудно избавиться от этого горького воспоминания», — приводит слова Надаля Punto de Break.

Уимблдон-2025 стартует сегодня, 30 июня. Карлос Алькарас побеждал на этом турнире два года подряд — в 2023-м и 2024-м.

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