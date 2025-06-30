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57-летний Борис Беккер станет отцом в пятый раз

57-летний Борис Беккер станет отцом в пятый раз
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер сообщил на личной странице в социальных сетях, что скоро станет отцом. Он опубликовал видео, на котором его жена Лилиан де Карвальо Монтейро демонстрирует округлившийся живот.

«Маленькое чудо на подходе. Лучшее ещё впереди», — подписал публикацию Беккер.

Борису Беккеру 57 лет, Лилиан де Карвальо Монтейро младше на 22 года. Ей 35 лет. Пара поженилась в 2024 году, свадьба прошла в сентябре в итальянском Портофино.

У Беккера уже есть четверо детей от трёх женщин. Брак с Монтейро стал для него третьим.

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