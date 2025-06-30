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«Было ощущение, будто умираешь». Андрей Рублёв — о непростых ситуациях во время матчей

«Было ощущение, будто умираешь». Андрей Рублёв — о непростых ситуациях во время матчей
Андрей Рублёв
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14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями, которые испытывал во время непростых матчей.

«Каждый раз, когда я выходил на корт и что-то шло не так, было ощущение, будто умираешь. Ты на пике стресса и пытаешься сделать всё, чтобы спасти свою жизнь», — сказал Рублёв в документальном фильме Breaking Back.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) выпустила документальный фильм Breaking Back («Путь назад» или «Обратный брейк») о 14-й ракетке мира российском теннисисте Андрее Рублёве. В фильме можно увидеть кадры из детства Андрея, его первые шаги в теннисе.

Сегодня, 30 июня, Андрей Рублёв первом круге Уимблдона-2025 сыграет с сербом Ласло Джере.

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