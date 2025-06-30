Андрей Рублёв рассказал, кто ему посоветовал связаться с Маратом Сафиным

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился подробностями начала сотрудничества с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира Маратом Сафиным. Он подчеркнул роль, которую сыграли тренер Фернандо Висенте и агент Гало Бланка.

«Гало и Фернандо сказали, что Марат может помочь мне, если я поговорю с ним, если захочу. Я сказал: «Конечно», — сказал Рублёв в документальном фильме Breaking Back.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) выпустила документальный фильм Breaking Back («Путь назад» или «Обратный брейк») о 14-й ракетке мира российском теннисисте Андрее Рублёве. В фильме можно увидеть кадры из детства Андрея, его первые шаги в теннисе.