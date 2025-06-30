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«Да начнутся игры». Мария Шарапова поделилась фото с Дэвидом Бекхэмом на Уимблдоне

«Да начнутся игры». Мария Шарапова поделилась фото с Дэвидом Бекхэмом на Уимблдоне
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала фотографию на личной странице в социальных сетях с бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвидом Бекхэмом.

«Да начнутся (уимблдонские) игры», — подписала публикацию Шарапова.

Фото: Из личного архива Шараповой

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

Бекхэму 50 лет, он воспитанник «Манчестер Юнайтед», наибольшую известность ему принесла игра за «красных дьяволов». Также англичанин выступал за «Реал», «Милан» и «ПСЖ».

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