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Роджер Федерер вместе с женой посетил шоу Dior в Париже

Роджер Федерер вместе с женой посетил шоу Dior в Париже
Роджер Федерер с супругой Миркой
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер посетил шоу модного дома Dior в Париже. На Неделе мужской моды звезда тенниса был вместе с супругой Миркой.

Роджер Федерер с супругой

Роджер Федерер с супругой

Фото: Francois Durand/Getty Images

Ранее Федерер ответил на вопрос, когда произойдёт следующее воссоединение с испанцем Рафаэлем Надалем, сербом Новаком Джоковичем и британцем Энди Марреем. Он считает, что встретиться с коллегами на Уимблдоне вряд ли получится, но швейцарец постарается их собрать на Кубке Лэйвера.

Титулованный швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил о завершении профессиональной карьеры в 2022 году.

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