Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роддик — о решении Синнера: должно быть связано с финансовыми проблемами или конфликтом

Роддик — о решении Синнера: должно быть связано с финансовыми проблемами или конфликтом
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик считает, что решение лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера расстаться с двумя тренерами перед стартом Уимблдона-2025 связано с серьёзными внутренними проблемами.

«Решение Янника странное. Накануне Уимблдона так не поступают, если только дело не в чём-то серьёзном. Я не знаю, но, думаю, это должно быть связано с проблемами вне корта — финансовыми или каким-то конфликтом. Так не поступают, когда пытаешься выиграть свой первый Уимблдон. Скорее всего, мы так и не узнаем ответ на этот вопрос, по крайней мере, публично», — приводит слова Роддика Tennis World USA.

Материалы по теме
Янник Синнер впервые прокомментировал расставание с двумя тренерами перед Уимблдоном
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android