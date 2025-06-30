Роддик — о решении Синнера: должно быть связано с финансовыми проблемами или конфликтом

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик считает, что решение лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера расстаться с двумя тренерами перед стартом Уимблдона-2025 связано с серьёзными внутренними проблемами.

«Решение Янника странное. Накануне Уимблдона так не поступают, если только дело не в чём-то серьёзном. Я не знаю, но, думаю, это должно быть связано с проблемами вне корта — финансовыми или каким-то конфликтом. Так не поступают, когда пытаешься выиграть свой первый Уимблдон. Скорее всего, мы так и не узнаем ответ на этот вопрос, по крайней мере, публично», — приводит слова Роддика Tennis World USA.