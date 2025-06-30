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Новак Джокович прекратил сотрудничество с фитнес-тренером Гебхардом Фил-Гричем

Новак Джокович прекратил сотрудничество с фитнес-тренером Гебхардом Фил-Гричем
Новак Джокович
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Титулованный сербский спортсмен Новак Джокович завершил сотрудничество с фитнес-тренером Гебхардом Фил-Гричем, с которым работал с 2009 года. Теннисист и специалист в разное время прерывали сотрудничество, но затем вновь сходились.

Новым фитнес-тренером Джоковича стал Далибор Сирол. Ранее он работал с Марией Шараповой, Янником Синнером и Милошем Раоничем.

«Я прекратил сотрудничество с Джиджи [Фил-Гричем] в роли активного фитнес-тренера, но он всегда будет для меня своего рода советником и консультантом — как в профессиональном плане, так и в личном. Мы очень близки, он почти как семья.

Теперь со мной будет ездить Далибор. Это своего рода испытательный срок, чтобы понять, подходим ли мы друг другу. Мы уже работаем вместе несколько недель, и мне очень нравится он как человек и его подход к делу. У него выдающийся опыт. Он работал с ведущими теннисистами и теннисистками, а также много лет трудился в академии Пьятти. Он хорошо знает теннис, все его особенности и всё, что нужно знать об этом виде спорта», — приводит слова Джоковича журналист Саша Озмо в социальных сетях.

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