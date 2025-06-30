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Муратоглу — о Рыбакиной и Вукове: нужно позволить Елене принимать решения самостоятельно

Муратоглу — о Рыбакиной и Вукове: нужно позволить Елене принимать решения самостоятельно
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Французский тренер Патрик Муратоглу высказал мнение о скандальном тренере казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной хорвате Стефано Вукове.

«Рыбакина — это отдельная тема. В этой стране есть правосудие, которое говорит, что правильно, а что нет. Не думаю, что какая-либо организация должна иметь право судить людей. Второе: она взрослый человек.

Её карьера коротка. Если она выбирает тренера, который делает её успешной, и не видит никаких проблем в том, как с ней общаются, нужно позволить ей принимать решения самостоятельно. Кто будет платить за последствия того, что её карьера будет не такой, как прежде? Это навредило ей. У неё далеко не такие результаты, как были раньше», — приводит слова Муратоглу Tennis World USA.

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