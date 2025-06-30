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Анна Бондарь — Элина Свитолина, результат матча 30 июня 2025, счет 0:2, 1-й круг Уимблдона

Элина Свитолина успешно стартовала на Уимблдоне-2025, обыграв Бондарь
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13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг Уимблдона-2025. В первом круге она одержала победу над представительницей Венгрии Анной Бондарь (75-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
Анна Бондарь
75
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Элина Свитолина
13
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время Свитолина выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Бондарь один эйс, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Во втором круге Уимблдона-2025 Элина Свитолина встретится с победительницей матча Варвара Грачёва (Франция) — Александра Саснович (Беларусь).

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