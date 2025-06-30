Элина Свитолина успешно стартовала на Уимблдоне-2025, обыграв Бондарь

13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг Уимблдона-2025. В первом круге она одержала победу над представительницей Венгрии Анной Бондарь (75-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.

Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время Свитолина выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Бондарь один эйс, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Во втором круге Уимблдона-2025 Элина Свитолина встретится с победительницей матча Варвара Грачёва (Франция) — Александра Саснович (Беларусь).