Элина Свитолина успешно стартовала на Уимблдоне-2025, обыграв Бондарь
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13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг Уимблдона-2025. В первом круге она одержала победу над представительницей Венгрии Анной Бондарь (75-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
75
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
0 : 2
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13
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время Свитолина выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Бондарь один эйс, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
Во втором круге Уимблдона-2025 Элина Свитолина встретится с победительницей матча Варвара Грачёва (Франция) — Александра Саснович (Беларусь).
Комментарии
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