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Виктория Томова — Онс Жабер, результат матча 30 июня 2025, счет 1:0, 1-й круг Уимблдона

Онс Жабер снялась по ходу матча первого круга на Уимблдоне-2025 с Томовой
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Трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», 59-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер не смогла продолжить матч первого круга на Уимблдоне-2025. Она снялась со встречи с болгаркой Виктории Томовой (111-й номер рейтинга), уступая со счётом 6:7 (5:7), 0:2.

Жабер вызывала врача в первом сете из-за плохого самочувствия.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:05 МСК
Виктория Томова
111
Болгария
Виктория Томова
В. Томова
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 7 		2
6 5 		0
         
Онс Жабер
59
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Жабер выполнила одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Томовой один эйс, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге Уимблдона-2025 Виктория Томова сыграет с победительницей матча Сонай Картал (Великобритания) — Елена Остапенко (Латвия).

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