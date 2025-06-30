Мария Шарапова: загуглила, можно ли прийти в джинсовой одежде на Уимблдон

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова поделилась очередной фотографией из Лондона, где сегодня начался Уимблдон-2025. Спортсменка сделала акцент на своём внешнем виде.

«Я загуглила, можно ли прийти в джинсовой одежде. Можно», — написала Шарапова в социальных сетях.

Мария Шарапова Фото: из личного архива Марии Шараповой

Ранее Шарапова выложила совместную фотографию с Дэвидом Бекхэмом.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.