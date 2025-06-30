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Сонай Картал — Елена Остапенко, результат матча 30 июня 2025, счет 2:1, 1-й круг Уимблдона

Елена Остапенко проиграла Картал в первом круге Уимблдона-2025
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21-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко завершила выступление на Уимблдоне-2025 в одиночном разряде. В первом круге она потерпела поражение от британки Сонай Картал (51-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:2, 2:6.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
Сонай Картал
51
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		2 6
5 		6 2
         
Елена Остапенко
21
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Продолжительность матча составила 1 час 58 минут. За это время Остапенко выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Картал три эйса, две двойные ошибки и пять релаизованных брейк-пойнтов из восьми.

Во втором круге Уимблдона-2025 Сонай Картал сыграет с представительницей Болгарии Викторией Томовой.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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