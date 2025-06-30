Елена Остапенко проиграла Картал в первом круге Уимблдона-2025

21-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко завершила выступление на Уимблдоне-2025 в одиночном разряде. В первом круге она потерпела поражение от британки Сонай Картал (51-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:2, 2:6.

Продолжительность матча составила 1 час 58 минут. За это время Остапенко выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Картал три эйса, две двойные ошибки и пять релаизованных брейк-пойнтов из восьми.

Во втором круге Уимблдона-2025 Сонай Картал сыграет с представительницей Болгарии Викторией Томовой.