Елена Остапенко проиграла Картал в первом круге Уимблдона-2025
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21-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко завершила выступление на Уимблдоне-2025 в одиночном разряде. В первом круге она потерпела поражение от британки Сонай Картал (51-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:2, 2:6.
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
51
Сонай Картал
С. Картал
Окончен
2 : 1
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21
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Продолжительность матча составила 1 час 58 минут. За это время Остапенко выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Картал три эйса, две двойные ошибки и пять релаизованных брейк-пойнтов из восьми.
Во втором круге Уимблдона-2025 Сонай Картал сыграет с представительницей Болгарии Викторией Томовой.
Комментарии
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