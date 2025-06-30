Фрэнсис Тиафо на старте Уимблдона-2025 обыграл 21-летнего датчанина Мёллера

Американский теннисист 12-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо вышел во второй круг Уимблдона-2025. На старте престижных соревнований он обыграл датского теннисиста Эльмера Мёллера со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время Тиафо реализовал 5 брейк-пойнтов из 11, выполнил семь подач навылет и допустил четыре двойные ошибки. Мёллер реализовал один брейк-пойнт из двух, допустил 13 двойных ошибок и выполнил два эйса.

В следующем круге Уимблдона Фрэнсис Тиафо сыграет с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Сегодня свои матчи проводят и проведут Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.