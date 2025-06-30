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Эльмер Мёллер — Фрэнсис Тиафо, результат матча 30 июня 2025, счет 0:3, 1-й круг Уимблдона

Фрэнсис Тиафо на старте Уимблдона-2025 обыграл 21-летнего датчанина Мёллера
Фрэнсис Тиафо
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Американский теннисист 12-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо вышел во второй круг Уимблдона-2025. На старте престижных соревнований он обыграл датского теннисиста Эльмера Мёллера со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:15 МСК
Эльмер Мёллер
117
Дания
Эльмер Мёллер
Э. Мёллер
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 2
6 		6 6
             
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время Тиафо реализовал 5 брейк-пойнтов из 11, выполнил семь подач навылет и допустил четыре двойные ошибки. Мёллер реализовал один брейк-пойнт из двух, допустил 13 двойных ошибок и выполнил два эйса.

В следующем круге Уимблдона Фрэнсис Тиафо сыграет с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Сегодня свои матчи проводят и проведут Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

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Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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