37-летний Адриан Маннарино вышел во второй круг Уимблдона-2025

Французский теннисист 123-я ракетка мира Адриан Маннарино обыграл австралийца Кристофер О'Коннелла 77-го номера рейтинга АТР в матче первого круга Уимблдона-2025. Счёт — 6:2, 6:4, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 15 минут. За это время Маннарино реализовал 5 брейк-пойнтов из 15, выполнил три подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. О'Коннелл реализовал один брейк-пойнт из четырёх, допустил четыре двойные ошибки и выполнил четыре эйса.

В следующем круге Уимблдона Адриан Маннарино сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Валентен Руае (Франция).

Ранее победу на старте соревнований одержал американец Фрэнсис Тиафо.