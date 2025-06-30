37-летний Адриан Маннарино вышел во второй круг Уимблдона-2025
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Французский теннисист 123-я ракетка мира Адриан Маннарино обыграл австралийца Кристофер О'Коннелла 77-го номера рейтинга АТР в матче первого круга Уимблдона-2025. Счёт — 6:2, 6:4, 6:3.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
123
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
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|6
|6
|
|4
|3
77
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
Матч продолжался 2 часа 15 минут. За это время Маннарино реализовал 5 брейк-пойнтов из 15, выполнил три подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. О'Коннелл реализовал один брейк-пойнт из четырёх, допустил четыре двойные ошибки и выполнил четыре эйса.
В следующем круге Уимблдона Адриан Маннарино сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Валентен Руае (Франция).
Ранее победу на старте соревнований одержал американец Фрэнсис Тиафо.
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