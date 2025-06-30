Даниил Медведев находится в сете от вылета на старте Уимблдона-2025

Российский теннисист Даниил Медведев уступил второй сет в матче первого круга Уимблдона-2025 с французским спортсменом 64-й ракеткой мира Бенжаменом Бонзи. Счёт по партиям — 2-1 (7:6(2), 3:6, 7:6(3)) в пользу француза.

Россиянин отдал начало матча на тай-брейке, забрал второй и не смог довести дело до завершения в свою пользу в третьем сете, в конце которого на тай-брейке он бросил ракетку на землю.

Матч длится уже больше 2 часов 15 минут. За это время Медведев реализовал два брейк-пойнта из семи, выполнил 13 подач навылет и допустил шесть двойных ошибок. Бонзи выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт.

Сильнейший в этом матче сыграет во втором круге с победителем противостояния между Витом Копривой (Чехия) и Джорданом Томпсоном (Австралия).