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Даниил Медведев находится в сете от вылета на старте Уимблдона-2025

Даниил Медведев находится в сете от вылета на старте Уимблдона-2025
Даниил Медведев
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Российский теннисист Даниил Медведев уступил второй сет в матче первого круга Уимблдона-2025 с французским спортсменом 64-й ракеткой мира Бенжаменом Бонзи. Счёт по партиям — 2-1 (7:6(2), 3:6, 7:6(3)) в пользу француза.

Россиянин отдал начало матча на тай-брейке, забрал второй и не смог довести дело до завершения в свою пользу в третьем сете, в конце которого на тай-брейке он бросил ракетку на землю.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
Бенжамен Бонзи
64
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 7 7 6
6 2 		6 6 3 2
             
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Матч длится уже больше 2 часов 15 минут. За это время Медведев реализовал два брейк-пойнта из семи, выполнил 13 подач навылет и допустил шесть двойных ошибок. Бонзи выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт.

Сильнейший в этом матче сыграет во втором круге с победителем противостояния между Витом Копривой (Чехия) и Джорданом Томпсоном (Австралия).

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