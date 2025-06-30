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Элина Свитолина не проигрывает в первом круге «Шлемов» с 2019 года

Элина Свитолина не проигрывает в первом круге «Шлемов» с 2019 года
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13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина продлила впечатляющую серию на турнирах «Большого шлема». Сегодня, 30 июня, в первом круге Уимблдона-2025 она обыграла представительницу Венгрии Анну Бондарь (75-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
Анна Бондарь
75
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Элина Свитолина
13
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Таким образом, Свитолина не проигрывает на старте турниров «Большого шлема» с 2019 года, её статистика — 21 победа и 0 поражений. Она является единственной действующей теннисисткой, кому это удалось (минимум пять проведённых турниров).

Во втором круге Уимблдона-2025 Элина Свитолина встретится с победительницей матча Варвара Грачёва (Франция) — Александра Саснович (Беларусь).

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