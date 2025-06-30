Даниил Медведев сделал замечание в адрес соперника перед проигранным сет-болом

Российский теннисист девятая ракетка мира Даниил Медведев высказался в адрес своего соперника из Франции Бенжамена Бонзи в матче первого круга Уимблдона-2025. В конце первого сета на тай-брейке он отметил, что его визави играет неудобным для россиянина образом первый раз в жизни. После этого Бонзи реализовал сетбол и повёл во встрече.

«Почему бы не играть так каждый день и не зарабатывать миллионы? Нет, он решает сыграть так один раз», — сказал Медведев во время матча.

Затем лучший теннисист России забрал второй сет и не смог довести дело до завершения в свою пользу в третьем сете, в конце которого на тай-брейке бросил ракетку на землю. Сейчас в Лондоне идёт четвёртый сет, который может стать для Медведева последним на этом турнире.