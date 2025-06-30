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Даниил Медведев сделал замечание в адрес соперника перед проигранным сет-болом

Даниил Медведев сделал замечание в адрес соперника перед проигранным сет-болом
Даниил Медведев
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Российский теннисист девятая ракетка мира Даниил Медведев высказался в адрес своего соперника из Франции Бенжамена Бонзи в матче первого круга Уимблдона-2025. В конце первого сета на тай-брейке он отметил, что его визави играет неудобным для россиянина образом первый раз в жизни. После этого Бонзи реализовал сетбол и повёл во встрече.

«Почему бы не играть так каждый день и не зарабатывать миллионы? Нет, он решает сыграть так один раз», — сказал Медведев во время матча.

Затем лучший теннисист России забрал второй сет и не смог довести дело до завершения в свою пользу в третьем сете, в конце которого на тай-брейке бросил ракетку на землю. Сейчас в Лондоне идёт четвёртый сет, который может стать для Медведева последним на этом турнире.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
Бенжамен Бонзи
64
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 7 7 6
6 2 		6 6 3 2
             
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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Комментарии
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