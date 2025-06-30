Дэвид Бекхэм и Гарет Саутгейт пришли на первый матч Карлоса Алькараса на Уимблдоне-2025

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм и экс главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт пришли на Уимблдон на матч с участием пятикратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса. Бекхэм и Саутгейт сидят на самых престижных местах Центрального корта — в королевской ложе.

В эти минуты Алькарас проводит матч первого круга с итальянцем Фабио Фоньини. На момент написания новости идёт первый сет встречи.

Уимблдон-2025 стартовал сегодня, 30 июня. Карлос Алькарас является действующим чемпионом турнира, он выигрывал титул два раза подряд (2023, 2024).