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Дэвид Бекхэм и Гарет Саутгейт пришли на первый матч Карлоса Алькараса на Уимблдоне-2025

Дэвид Бекхэм и Гарет Саутгейт пришли на первый матч Карлоса Алькараса на Уимблдоне-2025
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм и экс главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт пришли на Уимблдон на матч с участием пятикратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса. Бекхэм и Саутгейт сидят на самых престижных местах Центрального корта — в королевской ложе.

В эти минуты Алькарас проводит матч первого круга с итальянцем Фабио Фоньини. На момент написания новости идёт первый сет встречи.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:40 МСК
Фабио Фоньини
138
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		2
7 		3
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Уимблдон-2025 стартовал сегодня, 30 июня. Карлос Алькарас является действующим чемпионом турнира, он выигрывал титул два раза подряд (2023, 2024).

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