Даниил Медведев сенсационно уступил 64-й ракетке из Франции в первом круге Уимблдона-2025

Российский теннисист девятая ракетка мира Даниил Медведев не смог обыграть 64-ю ракетку мира из Франции Бенжамена Бонзи на старте Уимблдона-2025. Счёт — 7:6(2), 3:6, 7:6(3), 6:2 в пользу француза.

Матч длился 3 часа 8 минут. За это время Медведев реализовал два брейк-пойнта из семи, выполнил 14 подач навылет и допустил 12 двойных ошибок. Бонзи выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх возможных.

Француз Бенжамен Бонзи во втором круге сыграет с победителем противостояния между Витом Копривой (Чехия) и Джорданом Томпсоном (Австралия).

Ранее Медведев также вылетел в первом круге Открытого чемпионата Франции.