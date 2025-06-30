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Бенжамен Бонзи — Даниил Медведев, результат матча 30 июня 2025, счет 3:1, 1-й круг Уимблдона

Даниил Медведев сенсационно уступил 64-й ракетке из Франции в первом круге Уимблдона-2025
Даниил Медведев
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Российский теннисист девятая ракетка мира Даниил Медведев не смог обыграть 64-ю ракетку мира из Франции Бенжамена Бонзи на старте Уимблдона-2025. Счёт — 7:6(2), 3:6, 7:6(3), 6:2 в пользу француза.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
Бенжамен Бонзи
64
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 7 7 6
6 2 		6 6 3 2
             
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Матч длился 3 часа 8 минут. За это время Медведев реализовал два брейк-пойнта из семи, выполнил 14 подач навылет и допустил 12 двойных ошибок. Бонзи выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх возможных.

Француз Бенжамен Бонзи во втором круге сыграет с победителем противостояния между Витом Копривой (Чехия) и Джорданом Томпсоном (Австралия).

Ранее Медведев также вылетел в первом круге Открытого чемпионата Франции.

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