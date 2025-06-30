Даниил Медведев сенсационно уступил 64-й ракетке из Франции в первом круге Уимблдона-2025
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Российский теннисист девятая ракетка мира Даниил Медведев не смог обыграть 64-ю ракетку мира из Франции Бенжамена Бонзи на старте Уимблдона-2025. Счёт — 7:6(2), 3:6, 7:6(3), 6:2 в пользу француза.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
64
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
3 : 1
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|6
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|6
|6 3
|2
9
Даниил Медведев
Д. Медведев
Матч длился 3 часа 8 минут. За это время Медведев реализовал два брейк-пойнта из семи, выполнил 14 подач навылет и допустил 12 двойных ошибок. Бонзи выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх возможных.
Француз Бенжамен Бонзи во втором круге сыграет с победителем противостояния между Витом Копривой (Чехия) и Джорданом Томпсоном (Австралия).
Ранее Медведев также вылетел в первом круге Открытого чемпионата Франции.
Комментарии
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