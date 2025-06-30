Даниил Медведев вылетит из топ-10 рейтинга ATP по итогам Уимблдона-2025

Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев покинет топ-10 мирового рейтинга после сенсационного вылета в первом круге Уимблдона-2025 от Бенжамена Бонзи (64-й номер рейтинга). Медведев проиграл со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:6), 2:6.

В прошлом году Медведев выходил в полуфинал Уимблдона. Он потеряет 790 очков и с девятого места опустится как минимум на 14-ю строчку. Таким образом, Даниил потеряет статус первой ракетки России. В лайв-рейтинге его уже обошёл Андрей Рублёв. Опередить Медведева также имеет шанс и Карен Хачанов.

В любом случае положение Даниила Медведева в рейтинге после Уимблдона-2025 будет худшим для него с мая 2019 года.