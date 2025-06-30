Даниил Медведев вылетит из топ-10 рейтинга ATP по итогам Уимблдона-2025
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Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев покинет топ-10 мирового рейтинга после сенсационного вылета в первом круге Уимблдона-2025 от Бенжамена Бонзи (64-й номер рейтинга). Медведев проиграл со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:6), 2:6.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
64
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|7 7
|6
|
|6
|6 3
|2
9
Даниил Медведев
Д. Медведев
В прошлом году Медведев выходил в полуфинал Уимблдона. Он потеряет 790 очков и с девятого места опустится как минимум на 14-ю строчку. Таким образом, Даниил потеряет статус первой ракетки России. В лайв-рейтинге его уже обошёл Андрей Рублёв. Опередить Медведева также имеет шанс и Карен Хачанов.
В любом случае положение Даниила Медведева в рейтинге после Уимблдона-2025 будет худшим для него с мая 2019 года.
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