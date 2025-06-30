Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев вылетит из топ-10 рейтинга ATP по итогам Уимблдона-2025

Даниил Медведев вылетит из топ-10 рейтинга ATP по итогам Уимблдона-2025
Комментарии

Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев покинет топ-10 мирового рейтинга после сенсационного вылета в первом круге Уимблдона-2025 от Бенжамена Бонзи (64-й номер рейтинга). Медведев проиграл со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:6), 2:6.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
Бенжамен Бонзи
64
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 7 7 6
6 2 		6 6 3 2
             
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В прошлом году Медведев выходил в полуфинал Уимблдона. Он потеряет 790 очков и с девятого места опустится как минимум на 14-ю строчку. Таким образом, Даниил потеряет статус первой ракетки России. В лайв-рейтинге его уже обошёл Андрей Рублёв. Опередить Медведева также имеет шанс и Карен Хачанов.

В любом случае положение Даниила Медведева в рейтинге после Уимблдона-2025 будет худшим для него с мая 2019 года.

Материалы по теме
Шнайдер рвётся во 2-й круг Уимблдона. А Медведев сенсационно проиграл на старте! LIVE!
Live
Шнайдер рвётся во 2-й круг Уимблдона. А Медведев сенсационно проиграл на старте! LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android