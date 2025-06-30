Бенжамен Бонзи одержал всего лишь вторую победу над игроком из топ-10 в своей карьере

Французский теннисист 64-я ракетка мира Бенжамен Бонзи одержал вторую победу над игроком из топ-10 рейтинга АТР в своей карьере.

Сегодня, 30 июня, он сенсационно переиграл девятую ракетку мира россиянина Даниила Медведева в первом круге Уимблдона-2025. Счёт — 7:6(2), 3:6, 7:6(3), 6:2 в пользу француза.

До этого он обыграл Каспера Рууда на турнире в Меце в 1/8 финала в прошлом году.

Матч Бонзи и Медведева длился 3 часа 8 минут. За это время россиянин реализовал два брейк-пойнта из семи, выполнил 14 подач навылет и допустил 12 двойных ошибок. Француз выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх возможных.