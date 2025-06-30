Медведев впервые в карьере проиграл три подряд матча на турнирах «Большого шлема»

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в третьем матче подряд на турнире «Большого шлема». Сегодня, 30 июня, в первом круге Уимблдона-2025 он проиграл французу Бенжамену Бонзи со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:6), 2:6.

Три поражения подряд на «Шлемах» — худшая статистика в карьере Медведева. Ранее Даниил максимум проигрывал два матча кряду на ТБШ.

Напомним, на Australian Open — 2025 Медведев проиграл американцу Лёнеру Тьену во втором круге. В первом раунде «Ролан Гаррос» россиянин потерпел поражение от британца Кэмерона Норри. Оба матча завершились в пяти сетах.