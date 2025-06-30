Арина Соболенко — о победе на старте Уимблдона-2025: очень довольна своей игрой

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко прокомментировала победу на старте Уимблдона-2025.

Со счётом 6:1, 7:5 она обыграла канадку Карсон Брэнстин. Матч продолжался 1 час 14 минут.

«Я так счастлива вернуться сюда, быть здоровой, играть на этом прекрасном турнире. В прошлом году я была очень подавлена, что не смогла почувствовать эту атмосферу. Очень довольна своей игрой и что прошла дальше. Спасибо, ребята, за такую чудесную атмосферу. Если бы кто-то однажды сказал мне, что я буду играть первый раунд на Уимблдоне при полных трибунах, я бы не поверила», — сказала Соболенка в интервью на корте.