Даниил Медведев впервые в карьере проиграл в первом круге Уимблдона

Российский теннисист девятая ракетка мира Даниил Медведев впервые в карьере уступил на старте Уимблдона. Сегодня, 30 июня, он сенсационно отдал матч 64-й ракетке мира из Франции Бенжамену Бонзи. Счёт — 7:6(2), 3:6, 7:6(3), 6:2 в пользу француза.

Встреча Бонзи и Медведева длилась 3 часа 8 минут. За это время россиянин реализовал два брейк-пойнта из семи, выполнил 14 подач навылет и допустил 12 двойных ошибок. Француз выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх возможных.

Француз одержал всего лишь вторую победу в карьере над игроком из топ-10 рейтинга АТР. В прошлом году он был сильнее Каспера Рууда.